Сетевое издание|18+|Суббота|20 авг 2022|17:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

Жителей Ленинского Мехлесхоза волнует судьба детской площадки

Печать
Telegram

Судьба детской площадки волнует жителей Ленинского Мехлесхоза. Здание бывшего молодежного клуба оказалось в частной собственности. Игровые элементы расположены перед ним. Только недавно рабочие вывезли строительный мусор, но несколько недель высятся горы опиленных веток. Понятно, что переделка сооружения продолжится.

«Мы еще с весны хотели все сделать, даже уговорились дубовые столбики завезти, но не можем. Все лето тут шли строительно-подготовительные работы. Какой интерес что-то делать сейчас, если по плану - я его видела - земля от клуба до самого асфальта нам не принадлежит?» - пояснила председатель уличного комитета Надежда Петровна.

За площадкой жители ухаживают самостоятельно, привлекая молодежь к акциям по благоустройству. Проводить их приходится часто, поскольку по ночам детский уголок превращается в распивочную, завсегдатаи которой не умеют убирать за собой мусор. Без ребят не обойтись.

«Мы их просим, снабжаем мешками, в магазине сладости какие-нибудь приобретаем, чтобы заинтересовать», - рассказала Надежда Петровна.

Но большие ветки подростки не унесут, а собственник интереса не проявляет, хотя строительный мусор вывозил.

«Сучья почему-то не вывозят. Почему люди не наводят должный порядок, не следят за чистотой? Все поросло деревьями, вырубили - и там свалка, и здесь кострище», - посетовала Надежда Петровна.

До конца августа и еще в начале сентября дети будут играть на площадке, но сохранится ли она в следующем году - это вопрос.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте