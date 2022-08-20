Жителей Ленинского Мехлесхоза волнует судьба детской площадки

20.08.2022 | 16:00

Судьба детской площадки волнует жителей Ленинского Мехлесхоза. Здание бывшего молодежного клуба оказалось в частной собственности. Игровые элементы расположены перед ним. Только недавно рабочие вывезли строительный мусор, но несколько недель высятся горы опиленных веток. Понятно, что переделка сооружения продолжится.

«Мы еще с весны хотели все сделать, даже уговорились дубовые столбики завезти, но не можем. Все лето тут шли строительно-подготовительные работы. Какой интерес что-то делать сейчас, если по плану - я его видела - земля от клуба до самого асфальта нам не принадлежит?» - пояснила председатель уличного комитета Надежда Петровна.

За площадкой жители ухаживают самостоятельно, привлекая молодежь к акциям по благоустройству. Проводить их приходится часто, поскольку по ночам детский уголок превращается в распивочную, завсегдатаи которой не умеют убирать за собой мусор. Без ребят не обойтись.

«Мы их просим, снабжаем мешками, в магазине сладости какие-нибудь приобретаем, чтобы заинтересовать», - рассказала Надежда Петровна.

Но большие ветки подростки не унесут, а собственник интереса не проявляет, хотя строительный мусор вывозил.

«Сучья почему-то не вывозят. Почему люди не наводят должный порядок, не следят за чистотой? Все поросло деревьями, вырубили - и там свалка, и здесь кострище», - посетовала Надежда Петровна.

До конца августа и еще в начале сентября дети будут играть на площадке, но сохранится ли она в следующем году - это вопрос.