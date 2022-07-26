Жилой дом на Мебельной пребывает в статусе аварийного 12 лет

26.07.2022 | 19:00

В 2010 году дом на Мебельной, 63, признали ветхим. Был собран пакет документов, на основании которого решением суда постройке присвоили статус аварийной.

На дворе 2022-й, а жильцы все еще не покинули свои комнаты. 12 лет назад износ дома 1952 года постройки составлял больше 70% и, как ни странно, не изменялся и в дальнейшем. Новоселье справила лишь хозяйка одной из квартир, остальным пришлось доказывать ветхость строения еще раз - в 2018-ом.

«Обои отошли, кровля течет. Депутат знает. Еще ходила в министерство ЖКХ, написала заявление, чтобы проверили работу МУПа, по поводу непосредственно кровли. Воды нет, здесь - не понять что, соседняя комната гниет. С 10-го года я этим дышу», - рассказала жительница дома.

В квартиру соседки, успевшей получить квадратные метры в начале прошлого десятилетия, соседка периодически наведывается и просушивает залитую комнату. Кровля протекает по дому в целом, достается всем по солидной порции воды.

Основной вопрос, который интересует жильцов, - когда же всех переселят из ветхого здания.