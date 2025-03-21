Сетевое издание|18+|Пятница|21 мар 2025|12:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

В Пензенской области будут развивать региональную ипотеку

Печать
Telegram

В 2024 году Пензенская область достигла рекордных показателей в строительной сфере - введены в эксплуатацию 1 млн 54 тыс. кв. м жилья. Рост к уровню 2023-го составил 12%, сообщил в пятницу, 21 марта, губернатор Олег Мельниченко на сессии Заксобра.

Однако глава региона отметил, что есть большая проблема: сейчас остаются нереализованными более 2 тыс. построенных квартир. Поэтому плановый показатель на 2025 год снижен до 700 тыс. кв. м.

Олег Мельниченко заявил, что необходимо развивать механизмы стимулирования спроса на рынке жилья, и в первую очередь - ипотеку.

В противном случае даже при достаточно серьезном градостроительном потенциале «посыплются» не только строительные организации, но и предприятия по производству стройматериалов, расположенные в регионе, пояснил он.

«Поэтому продолжим работу по развитию региональной ипотеки. Будем максимально стараться создать застройщикам механизмы, чтобы возникал конечный спрос на жилье. Это вызов, и на этот вызов нам придется отвечать», - резюмировал Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте