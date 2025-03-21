В Пензенской области будут развивать региональную ипотеку

21.03.2025 | 11:49

В 2024 году Пензенская область достигла рекордных показателей в строительной сфере - введены в эксплуатацию 1 млн 54 тыс. кв. м жилья. Рост к уровню 2023-го составил 12%, сообщил в пятницу, 21 марта, губернатор Олег Мельниченко на сессии Заксобра.

Однако глава региона отметил, что есть большая проблема: сейчас остаются нереализованными более 2 тыс. построенных квартир. Поэтому плановый показатель на 2025 год снижен до 700 тыс. кв. м.

Олег Мельниченко заявил, что необходимо развивать механизмы стимулирования спроса на рынке жилья, и в первую очередь - ипотеку.

В противном случае даже при достаточно серьезном градостроительном потенциале «посыплются» не только строительные организации, но и предприятия по производству стройматериалов, расположенные в регионе, пояснил он.

«Поэтому продолжим работу по развитию региональной ипотеки. Будем максимально стараться создать застройщикам механизмы, чтобы возникал конечный спрос на жилье. Это вызов, и на этот вызов нам придется отвечать», - резюмировал Олег Мельниченко.