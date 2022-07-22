Лестница на улице Кижеватова превратилась в заброшенную

22.07.2022 | 21:22

Не все лестницы важны и нужны. Те, что мало используются, зарастают, на них потихоньку сползает холм. На той, что за домом № 3 на Кижеватова, трава вымахала выше ступеней. На первый взгляд, путь хорош: тенистый, не близко к дороге. Но, оказывается, люди здесь бывают мало.

«Если даже выходим к помойке своей, то ближе к дому проходим, там асфальт», - рассказала женщина.

Появились альтернативы, люди выбирают более ухоженные пути.

«Вообще неудобная, всегда такая была. Мне кажется, здесь никто не ходит, потому что она не вписывается. Дворами удобнее, на мой взгляд», - отметил мужчина.

Казалось бы, это прямой путь, связывающий дома № 1, 3 и 5 на Кижеватова с местным рынком у дороги. Но постепенно он зарастает, его заметает мусором, ступени заваливаются на бок. Изредка тут пробегают школьники, а в основном по некогда оживленной лестнице с асфальтированной дорожкой за домом гуляет ветер.