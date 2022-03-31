Под Терновским мостом из-под снега показались горы отходов

31.03.2022 | 20:43

Пензятку горожане не любят, иначе не относились бы к ней как к помойке. Снег и лед тают - на берегах несчастной речки чего только нет. Они засыпаны пластиковой тарой, бутылками из-под алкоголя. Под Терновским мостом ступить некуда - ни одного свободного от мусора клочка земли.

Отходы копятся годами. Народ любит бывать здесь летом, о чем свидетельствует запас кирпичей для самодельного мангала. Отдыхающим не противно сидеть посреди мусора.

Скоро снег сойдет полностью, активисты начнут проводить субботники. Обычно они расчищают берега Суры в центральной части Пензы.

«Показать пример, что без мусора станет намного лучше и будет много места, где можно посидеть и хорошо отдохнуть, освободиться от среды, где много машин, просто посидеть там в теньке под деревьями рядом с речкой. Я хочу жить в хорошем городе, в зеленом городе», - рассказала Мария.

Пензятка сама себя не очистит, полноводнее вряд ли станет, не смоет с берегов накопившийся мусор. А народ еще накидает.

Несчастная река могла бы быть красавицей. Приходил бы народ любоваться на природу, наблюдал бы за утками.