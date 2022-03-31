Сетевое издание|18+|Четверг|31 мар 2022|21:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

Под Терновским мостом из-под снега показались горы отходов

Печать
Telegram

Пензятку горожане не любят, иначе не относились бы к ней как к помойке. Снег и лед тают - на берегах несчастной речки чего только нет. Они засыпаны пластиковой тарой, бутылками из-под алкоголя. Под Терновским мостом ступить некуда - ни одного свободного от мусора клочка земли.

Отходы копятся годами. Народ любит бывать здесь летом, о чем свидетельствует запас кирпичей для самодельного мангала. Отдыхающим не противно сидеть посреди мусора.

Скоро снег сойдет полностью, активисты начнут проводить субботники. Обычно они расчищают берега Суры в центральной части Пензы.

«Показать пример, что без мусора станет намного лучше и будет много места, где можно посидеть и хорошо отдохнуть, освободиться от среды, где много машин, просто посидеть там в теньке под деревьями рядом с речкой. Я хочу жить в хорошем городе, в зеленом городе», - рассказала Мария.

Пензятка сама себя не очистит, полноводнее вряд ли станет, не смоет с берегов накопившийся мусор. А народ еще накидает.

Несчастная река могла бы быть красавицей. Приходил бы народ любоваться на природу, наблюдал бы за утками.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте