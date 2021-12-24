Из жизни

Проезжая часть на улице Попова сильно разбита

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В ожидании перемен живут обитатели дома на Попова, 14а, и соседних строений. Но они в отношении дороги за домом все никак не наступают. Проезжая часть популярна в округе, поскольку позволяет быстро добраться до основных полос, только сильно разбита.

«Здесь никогда не было хорошей дороги. Был частичный ремонт асфальта лет пять назад», - рассказала местная жительница Наталья.

«Все углубляется и углубляется. Может, жители ничего не говорят, а говорили бы - наверное, сделали бы, устранили. Наверное, никому не мешает, так ведь тоже возможно. Я привыкла, иду себе спокойно и иду», - отметила пензячка Любовь Сергеевна.

По разбитому пути водят и возят малышей в детсад, ученики ходят в школу. Немало народу спотыкалось на выбоинах. Отремонтировать участок возможно в рамках программы по исполнению наказов избирателей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

если отремонтировать дорогу то будут ездить быстро и будет опасно, пусть уж лучше хозяйничает товарищ яма

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Проезжая часть популярна в округе
penzainform.ru писал(a):
Проезжая часть популярна в округе
там нет проезжей части там внутридомовая территория и нечего по ней ездячить

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