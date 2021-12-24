Проезжая часть на улице Попова сильно разбита

24.12.2021 | 21:20

В ожидании перемен живут обитатели дома на Попова, 14а, и соседних строений. Но они в отношении дороги за домом все никак не наступают. Проезжая часть популярна в округе, поскольку позволяет быстро добраться до основных полос, только сильно разбита.

«Здесь никогда не было хорошей дороги. Был частичный ремонт асфальта лет пять назад», - рассказала местная жительница Наталья.

«Все углубляется и углубляется. Может, жители ничего не говорят, а говорили бы - наверное, сделали бы, устранили. Наверное, никому не мешает, так ведь тоже возможно. Я привыкла, иду себе спокойно и иду», - отметила пензячка Любовь Сергеевна.

По разбитому пути водят и возят малышей в детсад, ученики ходят в школу. Немало народу спотыкалось на выбоинах. Отремонтировать участок возможно в рамках программы по исполнению наказов избирателей.