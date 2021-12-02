Из жизни

В доме на проспекте Строителей заварили мусоропровод

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Проблему с мусоропроводом на проспекте Строителей, 1, решили. Способ выбрали простой - его заварили. Чище от этого у запасного выхода не стало. Жители словно в отместку носят к конструкции недоеденное и недопитое.

Летом, когда жившая свои последние дни управляющая компания не могла заняться очисткой трубы для сброса бытовых отходов и вывезти их, дом пропитался запахом гниющих объедков.

«Мусоропровод закрывается у нас доской. Уже не пробивается, не проходит. Это еще очень хорошо, что у нас старушка вот умерла, а то навалят здесь кучи - не зайти», - жаловалась Раиса Васильевна.

Люди с ограниченными возможностями выступали против ликвидации инженерной конструкции. Мусоропровод в доме устанавливали специально, ведь много квартир на проспекте Строителей, 1, предназначено для маломобильных граждан, к которым соцработники не ходят. Они сами с трудом, но себя обслуживают, и отходы выносят в том числе.

Тем не менее новая УК месяц назад прочистила трубу, избавила лестницы от завалов гниющих отходами, вывезла не один грузовик мусора. Дверцы заварили намертво.

Там, где были горы объедков, теперь просто грязно. Местная крыса, вероятно, поразилась отсутствию пакетов с объедками и с горя поставила точку в земной жизни. Грызун нашел себе последний приют на лестничной клетке.

Мусоропровода нет, но и чистоты на проспекте Строителей, 1, тоже. Пожилые люди с трудом выходят на улицу и несут пакеты к контейнеру. Кто-то вынужден просить соседей об одолжении.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

За заварку мусоропроводов следует расстреливать

Гость||

Ворота в Заречный заварите.

Гость||

Судя по частоте упоминания этого дома в новостях , он - один из самых проблемных в городе.

Гость||

В жилинспекцию жалобу и вернут мусоропровод. В доме все должно соответствовать проекту.

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