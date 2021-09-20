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Из жизни

Пензенца возмутила разруха после раскопок на улице Клары Цеткин

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На Клары Цеткин прокладывают коммуникации: вдоль дороги траншеи, трубы разложены. Александр Васильевич, житель многоэтажки поблизости, инспектировал местность. Он похоронил там свою собаку, пытался отыскать могилу близ раскопок и как-нибудь обозначить. А еще его беспокоила разруха.

Под надземной тепловой магистралью снесли незаконные постройки. Но погреба не закрыты, мусор не вывезен.

«Надо все засыпать. Бардак, безобразие около дороги. Вот приедут иностранцы, подойдут… Город вроде у нас нормальный, а это позор. И никому не надо», - отметил мужчина.

Александр Васильевич называет себя правдорубом - не будет молчать, если видит что-то выходящее за рамки правил благоустройства или иные нарушения.

«Я вот неграмотный, у меня один класс, но я на язык шустрый. У меня 18 специальностей, отец пил, я пас», - признался он.

Последняя капля, вызвавшая возмущение мужчины, - это кипяток из коммуникаций. Он уже не капает, а льется. Горячая вода превращает в кашу мелкий мусор, лужа растекается, народная тропа становится непроходимой.

И не надо там появляться людям, продолжает возмущаться Александр Васильевич. Разруха, открытые погреба, весь пустырь перекопали. Даже могилу любимой собаки отыскать не может...

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

А у библиотеки Лермонтова, с этой дополнительной полосой, техники нет практически , не работают, сначала

Гость||

Да разве только у Лермонтовки, в любой двор зайди, ногу сломишь. Какая грязь и разруха у кагау и иже с ним халупах и торгушках. Чисто бандитские 90-е. Реклама, вывески, билборыды. К дому не подойти, новая торгушка, 1500 по счету "беларуски товары" здесь все разрыла, асфальт не вернули, мусорка стоит полна, воняет, все это под окнами у жильцов. Шум от них день и ночь. Порядка нет. Что сказала этим людям Матвиенко, они забыли тут же, выпроводив ея за дверь, как недоразвитый ученик.

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