Пензенца возмутила разруха после раскопок на улице Клары Цеткин

20.09.2021 | 20:52

На Клары Цеткин прокладывают коммуникации: вдоль дороги траншеи, трубы разложены. Александр Васильевич, житель многоэтажки поблизости, инспектировал местность. Он похоронил там свою собаку, пытался отыскать могилу близ раскопок и как-нибудь обозначить. А еще его беспокоила разруха.

Под надземной тепловой магистралью снесли незаконные постройки. Но погреба не закрыты, мусор не вывезен.

«Надо все засыпать. Бардак, безобразие около дороги. Вот приедут иностранцы, подойдут… Город вроде у нас нормальный, а это позор. И никому не надо», - отметил мужчина.

Александр Васильевич называет себя правдорубом - не будет молчать, если видит что-то выходящее за рамки правил благоустройства или иные нарушения.

«Я вот неграмотный, у меня один класс, но я на язык шустрый. У меня 18 специальностей, отец пил, я пас», - признался он.

Последняя капля, вызвавшая возмущение мужчины, - это кипяток из коммуникаций. Он уже не капает, а льется. Горячая вода превращает в кашу мелкий мусор, лужа растекается, народная тропа становится непроходимой.

И не надо там появляться людям, продолжает возмущаться Александр Васильевич. Разруха, открытые погреба, весь пустырь перекопали. Даже могилу любимой собаки отыскать не может...