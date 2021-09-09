Из жизни

В центре Пензы деталь от старой стиральной машины заменила урну

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Поколению Z уже не понять, что за предмет приспособили под урну на остановке «Центральный рынок».

«Это какой-то тазик, наверное», - предположил молодой человек.

Люди, повзрослевшие в прошлом веке, легко угадывают первоначальное назначение емкости - это корпус стиральной машинки «Малютка». Такие производили в Советском Союзе для жителей малогабаритных квартир, выпуск прекратили в 90-х.

Но кому-то техника служила до 20-х годов XXI века и продолжает приносить пользу уже в ином качестве.

«Ну она уже старая, видать, на помойке подобрали, не то чтобы хорошую машину на запчасти раздали. Я не знаю, может, у них урн не хватает. А люди знаете какие? Кидают мимо все равно, особенно молодежь», - рассказала прохожая.

И не только «Малютка» веселит пассажиров на остановке «Центральный рынок». Есть еще примечательные емкости для складирования отходов.

«На безрыбье и рак рыба. Из бочки обрезали и получилась такая», - отметил мужчина.

Установлены нестандартные, но вместительные урны стоят только на стороне остановки «Центральный рынок» по направлению из центра. Облезлые обрезки бочек прекрасно гармонируют с павильонами, залепленными сверху донизу объявлениями.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

У меня такая же стиральная машина

Гость||

А говорят ,что плохо живем

Гость||

Гость писал(а):

> У меня такая же стиральная машина

Тоже с помойки?

Гость||

Лучше чем дырявый конь

Д-р Шаффхаузен||

Все идет по плану, так надо, это инсталляция от известных дизайнеров или даже тёмы. Деньги выделил спонсор. Жители должны успокоиться и принять как должное.

Гость||

А Матвиенко говорила эстетики нет , но с низу постучали )))

Гость||

Я такую же от своей бывшей забрал

Гость||

Толково придумано.

Имя: Гость
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