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Из жизни

Деревья-великаны на улице Кулибина угрожают безопасности людей

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С гигантским тропическим сравнивает Наталья Васильевна ясень в городе Пензе - на улице Кулибина у дома № 4.

«Это стоит баобаб. Он очень проблемный, там очень много сушняка - это раз. Там проходит линия электрическая - это два», - сообщила она.

По словам горожанки, ветки дерева не раз обламывались. По счастливой случайности люди не пострадали. Но от беды никто не застрахован.

«У меня балкон сюда. И это дерево, как гроза начинается, мы боимся, прямо клонится», - рассказала местная жительница Анна Николаевна.

Кроме пешеходов переживают и водители. Припаркованные автомобили рискуют попасть под удар.

«Был случай: машина проехала, мужчина на машине. Слава богу, он проехал, а через пять минут такой большой сук обломился. Мне кажется, мужчина даже поседел, он перекрестился. Там нужно делать опиловку или совсем срезать. До беды недалеко», - поделилась опасениями Наталья Васильевна.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Пусть она у него спросит,у ясеня

Гость||

Зато автовыродки под окна свои жоповозки не ставят.

Имя: Гость
Комментарий:

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