Деревья-великаны на улице Кулибина угрожают безопасности людей

20.08.2021 | 20:22

С гигантским тропическим сравнивает Наталья Васильевна ясень в городе Пензе - на улице Кулибина у дома № 4.

«Это стоит баобаб. Он очень проблемный, там очень много сушняка - это раз. Там проходит линия электрическая - это два», - сообщила она.

По словам горожанки, ветки дерева не раз обламывались. По счастливой случайности люди не пострадали. Но от беды никто не застрахован.

«У меня балкон сюда. И это дерево, как гроза начинается, мы боимся, прямо клонится», - рассказала местная жительница Анна Николаевна.

Кроме пешеходов переживают и водители. Припаркованные автомобили рискуют попасть под удар.

«Был случай: машина проехала, мужчина на машине. Слава богу, он проехал, а через пять минут такой большой сук обломился. Мне кажется, мужчина даже поседел, он перекрестился. Там нужно делать опиловку или совсем срезать. До беды недалеко», - поделилась опасениями Наталья Васильевна.