Из жизни

Пензенцы пожаловались на стихийные парковки на ул. Луначарского

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Тротуар на четной стороне улицы Луначарского перестал быть таковым. Сначала местные не придали значения, когда проскользнули одна, вторая, третья машины.

Свои же автомобилисты стали выезжать из дворов на основную дорогу. Повадились чужие.

Поликлиника на Луначарского, 40, установила полусферы на тротуаре, перекрыв проезд.

Газоны и свободная пешеходная зона превратились в парковки.

«Наставят и тут, и там - везде ставят. И у дома. Ни пройти, ни проехать», - пожаловалась пенсионерка.

«Они приезжают, ставят на газон, ночью еще больше прибывает. У меня окошко сюда, дышать нечем. Деревья пропадают», - возмутилась жительница дома № 36 Зинаида Максимовна.

Она считает, что за последние два года ситуация дошла до крайности. Несчастная трава совсем зачахла, полоса вдоль основной дороги не зеленая, а изрезанная колеями.

Из подъездов домов № 36, 40 и соседних люди боятся выйти: как бы под машину не попасть. Идти по тротуару страшно.

«Сейчас чуть женщину не сшибли. Они вообще обнаглели здесь, как будто на трассе ездят», - заявил прохожий.

Население домов на четной стороне улицы Луначарского требует от городских властей разъяснения, как допустили превращение тротуара в дорогу и почему разрешено из газонов делать парковки.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Куда сливать уродов, которые паркуются на газонах? Или это уже не интересно?

Гость||

Новый это начальник ГИБДД, чем озабочен?

Гость||

а где там парковки? чтобы стоять по правилам. Надо делать реконструкцию, приводить улицу под существующий уровень автомобилизации или ликвидировать все поликлиники и магазины

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Поликлиника на Луначарского, 40, установила полусферы на тротуаре, перекрыв проезд.
Большинство владельцев авто как раз и приехали в эту поликлинику.

Поликлиника есть, а парковки у неё нет совсем, вот и ставят посетители машины на газоны.

Имя: Гость
Комментарий:

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