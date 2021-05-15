Из жизни

Мусорная площадка на Ульяновской стала приучать к беспорядку

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К небольшим опиленным веткам прибавились крупные стволы, брошенные где придется. В итоге контейнерная площадка на Ульяновской теперь окружена растительным хламом. Местная жительница обратила внимание на то, что рядом находится школа № 52. Ученики будут смотреть на беспорядок, привыкая воспринимать его как должное.

«Мусор совершенно не вывозится, особенно ветки. Ветки спилены, наверное, с осени, и все как было навалено, так и есть», - указала пенсионерка.

Странно, что кто-то сюда все-таки приносит растительные отходы. Рядом стоит будка с камерой видеонаблюдения, отследить нарушителей будет несложно. С точки зрения закона, люди, оставляющие здесь ветки, поступают неправильно.

«Говорят, что нужно за такие отходы платить отдельно. А кто же будет за ветки-то платить?» - резонно поинтересовалась пензячка.

Сейчас поступают так: если баки стоят на муниципальной земле, то бригаде с техникой деньги перечисляет город, если на территории двора - управляющая компания, обслуживающая дом, или ТСЖ. Местные считают такое разделение неверным: чьи-то права оказываются нарушенными.

«Платят регулярно: попробуйте-ка не заплатить! Просто не вывозят. Это, считается, твердые отходы, тяжелые. Но тут не диваны, не кресла... С этой «мусорной реформой» намного хуже стало. Раньше помойки-то все-таки убирали, следили, а сейчас?» - посетовала горожанка.

Тем не менее упавшие ветки и старые деревья нужно куда-то девать, иначе дворы скоро превратятся в сплошной бурелом.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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