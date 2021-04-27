Пензенцы сами привели в порядок двор, не дождавшись помощи от властей

27.04.2021 | 21:04

Активисты с Толстого, 34, постарались на славу. Собраны в кучи мусор, опилены ветки упавших год назад деревьев, срезан кустарник, разрублены стволы сгнивших тополей и вязов - все это их рук дело.

У населения просто сдали нервы. Много лет люди просили власти разного уровня привести в порядок участок городской земли перед домом. Прежде там была чащоба с завалами и складом бытовых отходов.

«Никому ничего не надо. Ребятишки играли, а сейчас все бурьяном заросло», - рассказал местный житель.

«Просто дебри. Там не пройдешь - одни бомжи. Кто спал, кто справлял нужду», - пожаловалась местная жительница Наталья Павловна.

Картина резко изменилась. Оказывается, если вырезать и убрать все лишнее, становится светлее во дворе и жить приятнее.

«Привезли свою личную бензопилу, все попилили. Все убирали жители, никого из представительства Железнодорожного района не было. Они только говорят о том, что это муниципальная земля, что сделают, но начиная с прошлого года - ничего», - отметила Наталья Павловна.

Но помощь все-таки требуется: надо вывезти распиленные деревья, кустарник, мусор. Активисты с улицы Толстого просили прислать машину, звонили депутату, в районную администрацию. Жители опасаются, что ветер уничтожит плоды их труда или кто-то из прохожих бросит окурок на кучи сухих веток.