Жительница дома на Воровского о сквозном проезде: Несутся!

22.04.2021 | 20:39

Лишь по случайному стечению обстоятельств во время поездки съемочной группы «Службы 11» на улицу Воровского машин было мало. Может, сказался разгар рабочего дня, а утром и вечером там поток автомобилей. Причем несутся они на высокой скорости.

Полностью перекрыть дорогу нельзя, но способы обезопасить людей есть.

«Знак, только ограничения. У нас дорога по Ударной и по Леонова. Но не хотят ждать», - сообщила местная жительница Любовь Ивановна.

Пенсионерка теперь не знает, радоваться ли тому, что она добилась ремонта асфальта.

«Я сама очень просила, чтобы у нас здесь сделали дорогу. Когда она была нарушена, выбоины были, машины ездили очень медленно. Сейчас они гоняют. Мы выходим с собачками гулять - одна за другой эти машины», - пожаловалась Любовь Ивановна.

Журналисты обратили внимание, что с обеих сторон участка есть знак «Жилая зона», который предписывает двигаться со скоростью не более 20 километров в час, а также запрещает сквозной проезд.