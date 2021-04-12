Жители Набережной Реки Мойки вынуждены ходить по грязи

12.04.2021 | 20:13

Вернуть двору прежний вид. Хотели бы его видеть таким, каким был до строительства нового корпуса детского сада. Жильцы Набережной Реки Мойки, 39а, отрядили Раису Николаевну как самую активную - описать ситуацию.

«Была дорожка, родители с детьми ходили, там безопасно. А здесь у нас балконы разрушены, того гляди отпадет», - рассказала она.

Во время съемки сюжета мама вела малыша по разрушенной тропинке, уже затянутой грязью.

«Все это погубили во время строительства, потому что все коммуникации у нас во дворе. Отсюда и провалы», - отметила Раиса Николаевна.

Корпус дошкольного учреждения (пристрой к детскому саду «Колокольчик») начали возводить в 2019-м. Жильцы сразу поняли, что для территории их дома никакой пользы не будет. В кадр попал уголок еще целого двора - просматривается асфальтированная дорожка и выровненная местность с клумбами.

Когда рабочие вели сети, перепахали все в округе. Никакого благоустройства не последовало, разве что по просьбе жильцов стоящих выше зданий была проведена другая дорожка. Но и она под угрозой разрушения. Провал возник на краю.

«Трещина была, а потом она начала расширяться», - сообщила активистка.

Жильцы положили доску, чтобы никто не угодил в яму. Только они не смогут уберечь дорожку от дальнейшего разрушения. Это должны сделать специалисты. Как и восстановить уничтоженную в ходе строительства детсада асфальтированную полосу.