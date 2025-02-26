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История

История Пензы: Уникальный Казенный сад застроили дачами

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В XIX веке пензенцы чаще всего любили прогуливаться и дышать свежим воздухом в парке, который сегодня называется в честь В. Г. Белинского. Не менее популярным местом был и Казенный сад, располагавшийся неподалеку от бывшего совхоз-техникума (ныне Пензенский агропромышленный колледж).

Это был даже не парк, а настоящий дендрарий с диковинными растениями, с высаженными рядами нарциссами, фуксиями, лаврами, крокусами, розами. Для наиболее редких сортов имелись отдельные оранжереи и теплицы с круглогодичным уходом.

Росли в саду и плодовые деревья. Их интересное описание оставил сенатор Сумароков. Вот что он увидел в Пензе в 30-х годах XIX века: «Здесь огромные оранжереи с экзотическими растениями - персиками, абрикосами, белыми сливами, ананасами. Плодов такое изобилие, что продают десяток персиков по 50 копеек. Прочие персики остаются на месте, пропадают и гниют».

Те, кому удавалось приобрести сладкий фрукт, могли отведать его неподалеку на скамейках, укрытых от палящего солнца пушистыми елками. Там же, в центре сада, журчал шикарный фонтан. Горожане обожали это место.

Казенный сад постепенно уменьшался - как-то сам собой. В советские времена часть его территории и вовсе отдали под застройку. От дивного места практически ничего не осталось.

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