На Западной Поляне почти год лежит мертвое дерево

13.01.2021 | 20:57

Так и лежит мертвое дерево с апреля прошлого года на улице Пацаева, неподалеку от дома № 11. Местная жительница Антонина Николаевна считает, что убрать его могли бы люди, заинтересованные в свободном клочке земли, раз коммунальным службам и районной власти до упавшего великана дела нет.

«Кто машины ставит, должны были бы это провернуть, но никому не надо», - отметила пенсионерка.

Парковаться уже приспособились, и немало еще машин поместилось бы. Антонина Николаевна думает о том, что активных и заинтересованных в благоустройстве людей остается все меньше. Пенсионерке 85, она с весны до глубокой осени облагораживает клумбы.

«Мы заселились 55 лет назад, одни старики. А сейчас заселяется молодежь, кому досталась квартира, и потом квартиранты. Нас не будет - вообще ничего не будет», - заявила пензячка.

Женщина уверена: были бы активные старожилы помоложе - никого бы просить не стали, сами убрали бы вывернутое с корнями ветром дерево. Скоро год, как оно занимает приличных размеров участок.