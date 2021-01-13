На Западной Поляне почти год лежит мертвое дерево

Так и лежит мертвое дерево с апреля прошлого года на улице Пацаева, неподалеку от дома № 11. Местная жительница Антонина Николаевна считает, что убрать его могли бы люди, заинтересованные в свободном клочке земли, раз коммунальным службам и районной власти до упавшего великана дела нет.
«Кто машины ставит, должны были бы это провернуть, но никому не надо», - отметила пенсионерка.
Парковаться уже приспособились, и немало еще машин поместилось бы. Антонина Николаевна думает о том, что активных и заинтересованных в благоустройстве людей остается все меньше. Пенсионерке 85, она с весны до глубокой осени облагораживает клумбы.
«Мы заселились 55 лет назад, одни старики. А сейчас заселяется молодежь, кому досталась квартира, и потом квартиранты. Нас не будет - вообще ничего не будет», - заявила пензячка.
Женщина уверена: были бы активные старожилы помоложе - никого бы просить не стали, сами убрали бы вывернутое с корнями ветром дерево. Скоро год, как оно занимает приличных размеров участок.
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На дереве осенью опята можно будет собирать, и в лес за грибами ходить не надо. По пути из Магнита завернул к дереву, насобирал на жарянку.