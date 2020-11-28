Мост на Маяке: каждый пешеход - вероятный пациент травмпункта

28.11.2020 | 19:15

Мост через Старую Суру соединяет Транспортную и Фабричную улицы. В условиях, когда закрыт Бакунинский мост, многие пересмотрели маршруты и активно осваивают родные и близлежащие районы. Переход через водоем используется круглые сутки.

«Плохо, скользко, держимся за поручни и так ходим. А если бабуля или кто с коляской - вообще страшно», - отметила местная жительница.

«Я помню, что раньше на той стороне, где сейчас горка, были ступеньки. Потом их то ли по депутатскому запросу, то ли еще почему просто выровняли асфальтом. Получилась горка. Сейчас погода влажная, резиновая подошва еще сдерживает, а в морозы гололед начнется», - указал старожил.

Переправа построена давно, еще в советские годы, но ее обновляли в прошлом десятилетии. И вышло не очень удачно. Теперь здесь каждый пешеход - потенциальный пациент травмпункта: очень сложно удерживать равновесие на скользкой поверхности.

«Убрать бы эти железки отсюда. Здесь невозможно ходить! Вот подморозит - и поедем. На чем? На заднице!» - эмоционально предрекла пенсионерка.

«Во-первых, надо руки приложить и голову. Администрация приезжала, «Дормост» приезжал - это было года два назад. Приехали, посмотрели, отписку сделали. А надо приподнять и выровнять - у нас не Италия, арочный мост не нужен! Для людей надо делать», - добавил горожанин.

В прошлом коммунальщики попытались облегчить жизнь пешеходов, насыпая рядом с мостом кучу песка. Многие сыпали его из горсти себе под ноги, чтобы не скользить.