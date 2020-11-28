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Из жизни

Мост на Маяке: каждый пешеход - вероятный пациент травмпункта

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Мост через Старую Суру соединяет Транспортную и Фабричную улицы. В условиях, когда закрыт Бакунинский мост, многие пересмотрели маршруты и активно осваивают родные и близлежащие районы. Переход через водоем используется круглые сутки.

«Плохо, скользко, держимся за поручни и так ходим. А если бабуля или кто с коляской - вообще страшно», - отметила местная жительница.

«Я помню, что раньше на той стороне, где сейчас горка, были ступеньки. Потом их то ли по депутатскому запросу, то ли еще почему просто выровняли асфальтом. Получилась горка. Сейчас погода влажная, резиновая подошва еще сдерживает, а в морозы гололед начнется», - указал старожил.

Переправа построена давно, еще в советские годы, но ее обновляли в прошлом десятилетии. И вышло не очень удачно. Теперь здесь каждый пешеход - потенциальный пациент травмпункта: очень сложно удерживать равновесие на скользкой поверхности.

«Убрать бы эти железки отсюда. Здесь невозможно ходить! Вот подморозит - и поедем. На чем? На заднице!» - эмоционально предрекла пенсионерка.

«Во-первых, надо руки приложить и голову. Администрация приезжала, «Дормост» приезжал - это было года два назад. Приехали, посмотрели, отписку сделали. А надо приподнять и выровнять - у нас не Италия, арочный мост не нужен! Для людей надо делать», - добавил горожанин.

В прошлом коммунальщики попытались облегчить жизнь пешеходов, насыпая рядом с мостом кучу песка. Многие сыпали его из горсти себе под ноги, чтобы не скользить.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Рядом детская поликлиника,две школы рядом,для жилого микрорайона единственный путь к подвесному мостув центр и такое гадкое состояние- просто позор городской и железнодорожной администрации , стыдоба и убогость

Гость||

Дожалуетесь,снесут ваш мост...

Гость||

Гость писал(a):

Рядом детская поликлиника,две школы рядом,для жилого микрорайона единственный путь к подвесному мостув центр и такое гадкое состояние- просто позор городской и железнодорожной администрации , стыдоба и убогость
Я тебе,как глава мгерышей говорю,ваш путь ведомый Богом не зависит от состояния опоры под идущим.Вы должны просыпаться с молитвой и всё преодолевать,только с молитвой,как глава комсомольцев вам говорю.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Плохо, скользко, держимся за поручни и так ходим. А если бабуля или кто с коляской - вообще страшно», - отметила местная жительница

Бабы нынче не те, коня на скаку не остановят и в избу горящую не войдут да и по переходу их надо провожать как бы не упали.

Гость||

Зато дядя иван мост покрасил за 7 миллонов

Гость||

это разве мост?

Имя: Гость
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