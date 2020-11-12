Пензенец сообщил о нехватке светофора на опасном перекрестке

12.11.2020 | 20:33

Автомобилист, пожелавший сохранить инкогнито, вышел с предложением упорядочить движение на пересечении улиц Рябова и Пушанина с помощью светофоров. Пока водители ориентируются по дорожным знакам, но из-за оживленного трафика и ширины перекрестка проскочить со второстепенной на главную порой пытаются несколько машин сразу.

Не всем маневр удается. В этом месте часто случаются аварии, которые усложняют задачу остальным - перекрывается проезд.

«Дорога оживленная, со всех сторон едут фуры с баз, с Лебедевки, с Пушанина, с Рябова. Движение большое, грузовики ходят, пересечений много, отовсюду едут», - рассказал мужчина.

Светофор помог бы распределить потоки и дать возможность быстро и безопасно проехать не только по главной дороге, но и по второстепенной.

Особенно автоматический регулировщик был бы актуален в час пик, когда образуются пробки. Даже в разгар рабочего дня автомобили скапливаются на перекрестке.

«Аварий много, постоянно бьются, все торопятся. Здесь еще железнодорожные пути», - отметил пензенец.

На рельсах приходится притормаживать, потом ускоряться, чтобы быстро преодолеть перекресток. Телезритель уверен, что автоматическое регулирование поможет исправить напряженную дорожную обстановку.