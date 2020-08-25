Житель улицы Пушанина назвал ремонт дороги «порнографией»

25.08.2020 | 20:14

Самые активные обитатели строений № 2, 4, 54 на улице Пушанина вышли высказать свое недовольство по поводу дороги, которая ведет к их домам. Это единственный путь, соединяющий с внешним миром. Проезжая часть появилась еще четверть века назад, когда жилье только начинали возводить.

«Когда строили этот дом, временно положили плиты. Люди получили квартиры и жили. Временные плиты стали постоянными. Прошло 25 лет. Построили Пушанина, 2, достроили 54-й дом 14-этажный. Дорога стала только хуже», - пожаловался Александр Иванович.

Буквально неделю назад на небольшом участке дороги асфальтовое покрытие все же появилось. Однако жители не понимают, почему сделано так мало.

«Это порнография. Мы теперь добиваться еще 25 лет должны, чтобы нам кусок дороги управляющая компания сделала? «Мы вам сделали дорогу». Какую дорогу вы сделали?» - выразил недовольство мужчина.

Мало того что дорогу не доделали до конца, так она еще и очень узкая, продолжают жители. Разъехаться двум автомобилям тяжело, а большая пожарная техника и вовсе может застрять. Подобные случаи уже были.

«Здесь была и милиция, в прошлый раз и пожар был. Видели, что не встать. Пожарная машина не проходит. И никого это не волнует. Скорая помощь тоже: если подъехала, то, значит, все эти машины встают в хвост», - сообщила Александра Петровна.

Расширить проезжую часть можно за счет пустыря у обочины. Там есть небольшая тропинка, однако ходить по ней неудобно.

«Просили мы, чтобы сделали тропинку здесь для жильцов. Когда машины здесь не могут разъехаться, чтобы там люди ходили. Не сделали. Обещано нам было тротуар оградить, потому что по этому тротуару ходят люди, матери с детьми, с колясками. Проезжают соседние машины, они раздолбили этот тротуар весь», - отметил Александр Иванович.

Поток машин большой, ведь это единственная дорога сразу к трем многоквартирным домам. Отпускать детей гулять одних опасно.

«Идут с коляской, идут с самокатом. Машины не разъедутся тут никак. Брызги летят на детей. В школу ходят в сапогах. Сейчас дождик начнется - и все! Больше пройти никак нельзя. И вообще проходишь - машина, машина. У них уже стрессовое состояние: машина!» - заявила Зинаида Ивановна.

Сделать дорогу обещают уже несколько лет. Жильцы добились лишь небольшого заасфальтированного клочка.