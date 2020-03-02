02.03.2020 | 16:13

Пятый год по жилью гуляет лишь ветер, царствует холод зимой. Муниципальная квартира на втором этаже Привокзальной, 8а, стала необитаемой после пожара в начале 2016-го. Снимавший ее на условиях социального найма мужчина погиб, ему было 48. Комнаты выгорели, огонь и вода повредили здание.

«Фронты, срубы, крыша практически в нулевом состоянии. На дворе мороз. Чем быстрее начнется восстановление, для нас тем лучше», - сообщила жительница дома.

Капитальный ремонт кровли и сетей в двухэтажке намечался на 2020-й, переносить сроки не стали - коммунальщики здание тогда немного подновили, а жильцы залитых квартир сделали ремонт у себя. Муниципальная по сей день стоит брошенная. От нее одни проблемы, жалуются соседи на втором этаже.

«В двери дует, окна там все открыты, ветер, сквозняк. Мы закрываем пленкой, как можем. В ЖЭУ уже говорили и заявление писали, и на Некрасова, 24. Они никаких мер ни принимают», - пожаловалась на состояние заброшенной квартиры жительница дома Надежда.

Поскольку квадратные метры муниципальные, мэрия могла бы передать их на условиях социального найма очередникам. Только Жилищный кодекс гласит: администрация обязана предоставить квартиру в приличном состоянии. Но та обезображена полностью, на ее ремонт в бюджете областного центра за минувшие четыре года денег не нашлось.

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