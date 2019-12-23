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Из жизни | Жители ул. Красной не понимают, как рассчитывается плата за тепло в доме

23.12.2019|17:53
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Попыталась разобраться в принципах начисления сумм за тепло, но не смогла. Женщина с Красной, 3, попросила журналистов помочь в этом. В подвале стоит прибор учета, по показаниям которого каждый месяц и выставляются счета.

«Многие жильцы нашего дома жалуются на то, что мы много платим за отопление. У меня двухкомнатная квартира, 44 квадратных метра, я плачу 2,5 тысячи. Зимы еще не было, морозов не было, батареи чуть теплые, а уже такая большая цена», - сообщила Надежда Николаевна.

Прибор учета появился два года назад. Это требование закона об энергоэффективности. Если есть техническая возможность, то жители за свои деньги (как правило, в рассрочку) приобретают и устанавливают коллективный счетчик. После этого платить за ресурс начинают меньше, чем прежде, по усредненным показателям, а тут - сколько реально потребил, за столько и отдал. Лишь в морозные месяцы суммы могут быть больше норматива. Зато в начале зимы и весной получается экономия. Это в теории. А на практике, говорит Надежда Николаевна, такого не заметила.

«Мы уже сами стали пытаться смотреть по счетчикам показания, но там столько цифр, что не смогли разобраться. Мы решили, пусть к нам придет оператор или кто-то, чтобы хотя бы объяснить, как рассчитывает. Мы с этим вопросом обращались и в свое ЖЭУ, и даже к депутату, когда он к нам приходил. Но никто нам так ничего не показал», - рассказала женщина.

Хотя коммунальщики и не отказывают, говорят: «Мы вас услышали».

«Там на счетчике очень много цифр, и разобрать, какие цифры к нам... У нас еще магазин есть. Что именно к нам относится, мы не знаем», - пояснила горожанка.

Есть пожелание печатать в квитанции не просто количество потребленного тепла, но и показания общедомового прибора учета - начальные и конечные. Ведь потребитель для ресурсников вписывает данные своих внутриквартирных счетчиков, а не просто конечный результат.

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