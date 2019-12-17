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Из жизни | Пешеходы на улице Калинина испытывают трудности в снегопад

17.12.2019|18:20
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Журналисты «Службы 11» за время съемки сюжета на части улицы Калинина увидели лишь одного коммунальщика - рядом с перекрестком с Чкалова. Прохожие жаловались на то, что идти по снежной каше сложно. Зима пришла внезапно.

«Пока еще не чистят, первый раз видим вот. Получше желательно бы, особенно по Чкалова, вообще тротуары не чистятся. В те годы еще хуже было, в этом постелили тротуары, но не чистят», - отметил прохожий.

Все относительно, уверены иные, смотря с чем сравнивать.

«Я весной в этом году около магазина упала с переломом со смещением, лежала. До сих пор снег, лед - я боюсь ходить, с детьми только куда-нибудь выйду. А в сравнении с другими годами стало лучше», - рассказала женщина.

Хотя до идеальной картины далеко, есть и третье мнение.

«Нормально вроде все», - заявила девушка.

Там, где трактор с щетками не может пройти, пешеходы протаптывают себе путь сами.

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