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Из жизни | На улице 8 Марта стараниями местных жителей в кустах появилась свалка

04.12.2019|19:05
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Лавочка в кустах, бревно для нетрезвого отдыха в зарослях - различные приспособления и конструкции, которые в летнее время активно использовались компаниями, теперь оказались ненужными: и холодно, и зеленые насаждения уже не скрывают любителей горячительного. Как и пустую тару, что осталась на месте посиделок за домом № 19 на улице 8 Марта.

«Наверное, нехорошие люди бросают. Раньше здесь была дорога, было очень удобно с 8 Марта поворачивать к нашим домам, а потом свою положили люди и доступ к нашим дворам прекратился. Вот мы - за то, чтобы здесь сделали проезд», - сообщила пензячка.

«Мы надеемся, что еще окультурят здесь, что-нибудь посадят», - отметила женщина.

«Выбрасывают все мусор. Контейнеров нет, а куда выбрасывать? Далеко нести», - рассказал пенсионер.

Территория не должна быть бесхозной, уверены прохожие. Но постоянно закрепленного дворника нет, а осенью даже субботника не было.

Зато, судя по кучам веток, разовая акция проходила где-то поблизости.

«Субботник проводят - и все туда. Обрезают деревья, а на мусорку никто не везет, далеко. Где ближе, туда и бросают», - пожаловался мужчина.

В итоге в кустах оставляют не только компании пустую тару, но и дворники с активистами - части растений.

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Гость|04.12.2019 19:28|

Как мило,скрепно

Гость|04.12.2019 19:51|

Зима уж неделю! Вы сюжеты месячной давности штоль показываете?

Гость|04.12.2019 20:01|

На 8 марта нет снега там Путина ждут:)

Гость|04.12.2019 20:20|

чушь! сквозной проезд от 8 Марта до пр. Победы через дворы там даром не нужен! каких-то неадекватных опрашивали.

бомжи там раньше отирались всегда. нужно эти кусты вырубить в очередной раз и все. хотели здесь дом построить, но потом заглохло все - одни коммуникации под землей кругом

Имя: Гость
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