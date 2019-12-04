04.12.2019 | 19:05

Лавочка в кустах, бревно для нетрезвого отдыха в зарослях - различные приспособления и конструкции, которые в летнее время активно использовались компаниями, теперь оказались ненужными: и холодно, и зеленые насаждения уже не скрывают любителей горячительного. Как и пустую тару, что осталась на месте посиделок за домом № 19 на улице 8 Марта.

«Наверное, нехорошие люди бросают. Раньше здесь была дорога, было очень удобно с 8 Марта поворачивать к нашим домам, а потом свою положили люди и доступ к нашим дворам прекратился. Вот мы - за то, чтобы здесь сделали проезд», - сообщила пензячка.

«Мы надеемся, что еще окультурят здесь, что-нибудь посадят», - отметила женщина.

«Выбрасывают все мусор. Контейнеров нет, а куда выбрасывать? Далеко нести», - рассказал пенсионер.

Территория не должна быть бесхозной, уверены прохожие. Но постоянно закрепленного дворника нет, а осенью даже субботника не было.

Зато, судя по кучам веток, разовая акция проходила где-то поблизости.

«Субботник проводят - и все туда. Обрезают деревья, а на мусорку никто не везет, далеко. Где ближе, туда и бросают», - пожаловался мужчина.

В итоге в кустах оставляют не только компании пустую тару, но и дворники с активистами - части растений.