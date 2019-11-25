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Из жизни | Пензенец снял на видео «охоту» на белку на Олимпийской аллее

25.11.2019|14:38
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Пензенец поделился в социальной сети Instagram видео своей «охоты» на белку. Встреча с животным произошла на Олимпийской аллее.

На кадрах можно видеть, как хвостатая озорница, уже сменившая шубку к зиме, ловко двигается вверх и вниз по древесному стволу, залезает в кормушку, где лакомится угощением.

В конце ролика животное быстро скрывается от автора видео, прыгая по находящимся на высоте ветвям.

Ранее жительница Шуиста рассказала редакции ИА «ПензаИнформ» о белке, которая поселилась во дворе дома № 49 на улице Клары Цеткин.

«Она больше недели живет у нас. Уже почти ручная стала, ее все кормят», - пояснила женщина.

На ролике, который она опубликовала, бесстрашное животное охотно принимает лакомство от людей и позирует на камеру.

Источник — видео voytsekhovskiy_k.v._ , instagram.com
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Гость|25.11.2019 14:56|

новость дня!

Гость|25.11.2019 14:59|

Охота. Какой-нибудь баран придёт туда с собакой, устроит охоту и не будет вашей белочки

Гость|25.11.2019 15:06|

Дебил-баранов с собаками без поводка там хватает.

Гость|25.11.2019 15:06|

Хорошая белочка. Я там несколько раз чуть не забеременела.

Гость|25.11.2019 15:08|

Я бы её хлыстнул!

Гость|25.11.2019 15:18|

penzainform.ru писал(a):

Пензенец поделился в социальной сети Instagram видео своей «охоты» на белку. Встреча с животным произошла на Олимпийской аллее.
К пензенцу пришла "белочка"

Гость|25.11.2019 15:20|

Завтра свою тварь двух ногую притащу а то нежрала псина три дня

Имя: Гость
Комментарий:

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