25.11.2019 | 14:38

Пензенец поделился в социальной сети Instagram видео своей «охоты» на белку. Встреча с животным произошла на Олимпийской аллее.

На кадрах можно видеть, как хвостатая озорница, уже сменившая шубку к зиме, ловко двигается вверх и вниз по древесному стволу, залезает в кормушку, где лакомится угощением.

В конце ролика животное быстро скрывается от автора видео, прыгая по находящимся на высоте ветвям.

Ранее жительница Шуиста рассказала редакции ИА «ПензаИнформ» о белке, которая поселилась во дворе дома № 49 на улице Клары Цеткин.

«Она больше недели живет у нас. Уже почти ручная стала, ее все кормят», - пояснила женщина.

На ролике, который она опубликовала, бесстрашное животное охотно принимает лакомство от людей и позирует на камеру.