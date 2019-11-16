16.11.2019 | 10:54

В Пензе во дворе дома № 49 на улице Клары Цеткин поселилась белка. По словам местной жительницы Юлии, животное совсем не боится людей и охотно принимает угощение.

В пятницу, 15 ноября, горожанка поделилась с редакцией ИА «ПензаИнформ» видео, на котором запечатлела хвостатую гостью.

«Она больше недели живет у нас. Уже почти ручная стала, ее все кормят», - рассказала женщина.

Судя по кадрам, белка и без содействия человека легко и ловко добывает себе пищу, залезая в птичьи кормушки, куда жильцы дома насыпают семечки.

«Сегодня весь день прыгала по деревьям, играла. Дети только и любуются ею», - поведала пензячка.

Дикие животные, совершенно забывшие свой страх перед людьми, все чаще попадают в объектив камер жителей Пензенской области. Так, в гости к жителям Кирпичного переулка в Кузнецке почти ежедневно приходила лиса. А в сосняке под Алферьевкой пензячка наткнулась на крупного зайца, даже и не подумавшего скрываться от человека и оставшегося сидеть на тропинке.