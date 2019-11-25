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Из жизни | Неухоженные склоны портят впечатление о новых лестницах на Московской

25.11.2019|18:12
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Ремонт лестниц на Московской завершился. Дорожка, соединяющая Кирова и центральную улицу, заасфальтирована. Стало красиво, если не обращать внимания на склоны близ обновленных спусков-подъемов.

Тот, что напротив дома № 5, еще почище. Переходит он в чащобу. Пригорок, некогда ухоженный, с остатками асфальтового покрытия, зарос, местами поверхность провалилась. Но даже такой участок начали осваивать автомобилисты. Что поделать - центр Пензы, каждый клочок земли дорог.

«Не только раздражает, а вообще ни проходу, ничего нет. Это еще мало!» - рассказала местная жительница Валентина.

На склоне следы колес - в самую глубь пытаются забраться автовладельцы. Даже туда, где обычно бомжи ночевали, заезжают машины, вытеснив бродяг с насиженного местечка.

«Хотели благоустроить, елочки посадить по склону, не получается. В этом году заасфальтировали, вроде бы более-менее, но это ненадолго: столько машин, они все разобьют», - отметила женщина.

Склон в буреломе тоже не оптимальный вариант. Кстати, если вырезать дикорастущий кустарник и вырубить старые деревья, получится площадка на десяток, а то и больше авто. Это все же лучше, чем брошенные на проезжей части и сужающие дорогу машины.

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Гость|25.11.2019 18:41|

penzainform.ru писал(a):

Ремонт лестниц на Московской завершился
Под ремонтом лестницы понимать этот убогий бетон и перила с проф трубы ??? Если да, то всё там нормально там нечему портить внешний вид.

Гость|25.11.2019 18:48|

Вся Пенза в дерьме.Одна грязь и разруха

Гость|25.11.2019 18:50|

Гость писал(a):

Вся Пенза в дерьме.Одна грязь и разруха
Это буртасская агломерация, детка

Имя: Гость
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