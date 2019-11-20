20.11.2019 | 15:15

В емкость для сбора мусора жители улицы Кижеватова превратили люк за домом № 29. Содержимое колодца вызвало у них недоумение: внутри не кабели и не трубы. Народ подумал, что там бесполезный предмет, и начал сваливать весь хлам.

«Нет, мы не знаем. Горячую-то у нас вон по верху провели, а для чего он приспособлен, не знаем даже», - рассказала местная жительница Любовь Николаевна.

Оказалось, внутри пожарный гидрант - необходимое для тушения огня устройство. Может, люди стали бы относиться по-другому, бережнее, если бы знали, что это.

«Там мусор кидают ребятишки. Он был закрыт, а вот трактором у нас все время чистят. И, наверное, трактор его сдвигал. Там не было крышки», - пояснила женщина.

Один понимающий значение объекта человек есть - именно он принес лист фанеры и накрывает им люк. Сверху положил камень, но народ все равно сдвигает конструкцию и кидает мусор в колодец.

Нечасто встречаются в Пензе гидранты в приличном состоянии. Много люков разрушено именно из-за того, что люди не осознают значения пожарного устройства. На днях журналисты 11 канала рассказывали, как дети разобрали кладку кольца шахты на Медицинской.

«Там кирпичи давно уже вытащили ребятишки. Было все кирпичами заложено, а ребятишки вытащили и в пирамидке что-то строили себе», - пожаловалась местная жительница Любовь Викторовна.

Восстановить кладку, вернуть крышку на люк гораздо сложнее, чем сломать или украсть. Обычно отвечают за состояние гидрантов районные администрации, сами целиком зависящие от городской казны.