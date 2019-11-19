19.11.2019 | 15:36

Некогда красивый, с узорной резьбой, теперь дом весь покосился и уже почти непохож на жилой. И рядом с ним соответствующая обстановка. В самом конце улицы Гладкова настоящая свалка: растут кусты, много мусора. Бок о бок с деревянным зданием огромное число сухих веток. Опасно все это, говорит соседка. Она боится, что дом № 24 вспыхнет. Тогда огонь быстро перекинется на расположенные рядом.

«Администрация знает, несколько раз звонили, у нас уже два раза был пожар, горели. Раз вызывали пожарку, второй раз сами тушили, а в третий раз не видели, когда сгорел скат. Сейчас там один мальчик остался, жить нельзя», - рассказала женщина.

На пустыре когда-то стояло еще одно старое строение, но его снесли. А следующее с резьбой якобы защищено законом.

«Двухэтажный дом снесли семь или восемь лет назад, жильцов расселили очень хорошо. А здесь тормознули - сделали культурное наследие. К нам приходили лет 20-30 назад и все. Я не прошу, чтобы меня сносили. Снесут - значит снесут, но сгорим!» - заявила горожанка.

После сноса строения пустырь облюбовали нетрезвые компании, которые не только пьют, но и курят. Случайная искра может поджечь сухой хворост, огонь перекинется на здание № 24, потом на следующие.

«Вообще никакого расстояния. Домам по сто с лишним лет, здесь одна сосна - 10 минут и дома не будет. Не то что выбежать, мне кажется, растеряешься и дверь не откроешь», - пояснила местная жительница.

Женщина не понимает, почему собственника участка не оштрафуют за мусор и бурьян в самом центре Пензы.