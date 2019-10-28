28.10.2019 | 15:55

В гости к жителям Кирпичного переулка в Кузнецке ежедневно приходит лиса. Сообщение об этом появилось в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 28 октября.

«Бегает лиса каждый день! Дети боятся выходить на улицу», - написал автор поста, пожелавший остаться анонимом.

На снимке, прикрепленном к сообщению, можно видеть рыжую разбойницу, замершую посреди проезжей части. Близость человека животное совершенно не тревожит.

Часть комментировавших пост пользователей согласилась с автором, посчитав, что лиса больна бешенством и поэтому вышла к людям. По мнению других, животное здорово и просто находится в поисках пищи.

«Собак не боятся, а лису забоялись», «Она только по помойкам лазит, никого не трогает, ищет еду. Когда собаки и лисы бешеные, они совсем себя по-другому ведут, а не у мусорок шляются с надеждой поесть», «На заднем фоне человек. Лиса бешеная? Человек пострадал? Будь бешеная, точно напала бы», «Лисам в лесу еды не хватает, вот им и приходится в город приходить, а в городе мусор везде валяется, чтобы им там не искать еду. А тут вы сразу панику наводите», «Лиса = собака», «Классно же - за билет в зоопарк платить не надо», - успокоили горожан они.

В последнее время в Пензенской области участились случаи, когда лисы выходят к людям, при этом не проявляя ни страха, ни враждебности. Так, 13 октября на заправке в Махалино Кузнецкого района водитель угостил животное шоколадом. В августе пензячка рассказала о лисице, прибежавшей к ней на дачу в поселке Нефтяник для того, чтобы полакомиться яблоками.