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Из жизни | Отсутствие урны на остановке побуждает ленивых пензенцев мусорить

30.10.2019|15:32
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Человеку, ожидающему прибытия общественного транспорта, нужно мало. Первое - павильон, чтобы спрятаться от дождя и ветра, второе - урна.

Последняя отсутствует на остановке «Фабричная» в микрорайоне Маяк. Это очень не нравится пензенцам: им приходится нарушать чистоту.

«Не все же в карман себе положат. Некоторые положат билетик, а окурок ты же не положишь? Подходишь к остановке, хочешь выбросить, а некуда», - отметил житель Пензы Максим.

Емкость для отходов на остановке «Фабричная» когда-то была, но потом исчезла. Теперь можно узнать, как люди коротают время в ожидании рейса: жуют жвачку, распивают алкоголь, едят, пьют таблетки, а потом прячут мусор в стенах павильона.

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Гость|30.10.2019 18:58|

Внести в обязанность всех владельцев, арендаторов устанавливать урны на всех объектах и обслуживать их. Выходишь из магазина, дома, на остановках, возле скамеек их нет!!!

Гость|30.10.2019 19:05|

Обычно в городах, где муниципальная власть работает, именно она заботится о чистоте в городе и об урнах. Нанимает мусороуборочную компанию например. Или свое муниципальное предприятие создаёт.

Имя: Гость
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