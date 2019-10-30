30.10.2019 | 15:32

Человеку, ожидающему прибытия общественного транспорта, нужно мало. Первое - павильон, чтобы спрятаться от дождя и ветра, второе - урна.

Последняя отсутствует на остановке «Фабричная» в микрорайоне Маяк. Это очень не нравится пензенцам: им приходится нарушать чистоту.

«Не все же в карман себе положат. Некоторые положат билетик, а окурок ты же не положишь? Подходишь к остановке, хочешь выбросить, а некуда», - отметил житель Пензы Максим.

Емкость для отходов на остановке «Фабричная» когда-то была, но потом исчезла. Теперь можно узнать, как люди коротают время в ожидании рейса: жуют жвачку, распивают алкоголь, едят, пьют таблетки, а потом прячут мусор в стенах павильона.