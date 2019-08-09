09.08.2019 | 14:10

Там, внутри зеленой полосы кажется, что находишься в лесу, далеко от города. Только обилие мусора по краям тропинки и отталкивающие запахи свидетельствует о том, что место часто посещают люди. Кто-то использует заросли как свалку, кто-то - как туалет.

Участок расположен между трассой М5 «Урал» и улицей Одесской (в районе дома № 11). Там ходят дачники из рядом расположенного массива. Любители горячительного тоже не пренебрегают уголком, который за деревьями укрыт от дороги.

Жалобы на тропинку поступают не впервые. Прошлой зимой люди рассказывали про то, что ни подступы к ней, ни ее саму не чистят. В итоге горожане протоптали себе путь, иначе приходилось идти по проезжей части.

«Ну что, что скажешь им? Лезут везде машины, лишь бы пролететь, а человек идет, его того и гляди сшибет», - отметил мужчина.

Если зимой тропинку засыпало снегом, то теперь иное мешает проходу - в кустах нередко справляют нужду. Опять встает выбор: идти вдоль дороги или по «минному полю».