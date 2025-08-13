Платные услуги: какие условия должна соблюдать школа

13.08.2025 | 19:39

Школа имеет право оказывать платные услуги при соблюдении ряда условий. Их перечислил министр образования Пензенской области Алексей Фомин.

«Первое: услуга должна быть дополнительной и не дублировать общеобразовательную программу. Второе: это должно быть добровольное волеизъявление родителей ребенка. И третье: сумма должна вноситься на расчетный счет школы, и деньги должны быть использованы согласно уставным целям, а не [идти] в карман учителя.

Если все эти требования соблюдены, то это правомерно и законно», - подчеркнул чиновник во время прямого эфира, организованного во «ВКонтакте» в среду, 13 августа.

Он привел в пример кружок по игре в шахматы, который не входит в основную программу, то есть является дополнительным образованием и может быть платным.

А вот за уроки взимать плату нельзя. «Русский язык, литература, математика, физика, химия преподаются в рамках основной образовательной программы», - подчеркнул Алексей Фомин.