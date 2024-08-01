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Учеба

Родителей не устраивает конкурс при поступлении в 10-й класс

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Не во всех пензенских школах ученик с легкостью может поступить в 10-й класс, даже если речь идет о родном для него образовательном учреждении. Иногда нужно пройти конкурс. Многие родители этим недовольны.

Ситуация рассматривалась во время прямого эфира, организованного ЦУР во «ВКонтакте» в четверг, 1 августа.

Начальник городского управления образования Юрий Каленов отметил, что главной причиной отказа в приеме ребенка в 10-й класс является отсутствие свободных мест.

«Есть нормативные документы, регулирующие правила приема в 10-й класс, где прописаны основные требования. Сейчас мы реализуем программу, предполагающую профильное обучение», - напомнил он.

Когда количество мест ограничено, а претендентов много, администрация учебного заведения рассматривает достижения ребенка, изучает его успеваемость.

«Если школа уже заполнена, то можно обратиться в управление образования, где будет предоставлена информация, в каких школах города есть свободные места. Такие же данные вывешиваются на сайтах образовательных организаций», - заключил Юрий Каленов.

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