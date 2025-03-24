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Учеба

За ходом сдачи ОГЭ, ЕГЭ и приема в десятый класс проследит прокуратура

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Ход экзаменационной кампании в школах и процесс зачисления в старшие классы, колледжи и вузы в 2025 году в каждом регионе будет контролировать прокуратура.

Особое внимание уделят фактам неправомерных отказов ученикам при приеме в 10-й класс и незаконному привлечению школьников к административной ответственности за использование цифровых устройств на экзамене.

Кроме того, на контроле будет соблюдение прав детей участников специальной военной операции на поступление в колледжи и вузы в рамках отдельной квоты, сообщили в Генпрокуратуре в понедельник, 24 марта.

В Пензенской области в основной период (с 23 мая по 4 июля) ЕГЭ будут сдавать 5 112 человек, досрочный этап стартовал 21 марта, в нем принимают участие 13 школьников.

Сдавать ОГЭ предстоит 13 445 9-классникам. Досрочный этап пройдет с 22 апреля по 17 мая, основной - с 21 мая по 2 июля.

В прошлом году родители некоторых пензенских школьников выразили недовольство тем, что ребенок иногда не может поступить в 10-й класс, даже если речь идет о родном для него образовательном учреждении: нужно пройти конкурс.

Начальник городского управления образования Юрий Каленов тогда пояснил, что главной причиной отказа является отсутствие свободных мест. Когда претендентов много, администрация учебного заведения рассматривает достижения ребенка, изучает его успеваемость.

Что касается использования цифровых устройств на экзамене, то в 2024 году в Пензенской области на ЕГЭ не было ни одного нарушителя. В 2023-м выявили двоих: один воспользовался шпаргалкой, второй пронес средство связи. Результаты обоих участников аннулировали.

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