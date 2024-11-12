Рособрнадзор: Формат ОГЭ устарел и претерпит изменения

12.11.2024 | 14:43

Формат основного государственного экзамена по различным предметам, который проводится в школах по окончании девятого класса, устарел.

Об этом руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил во время всероссийской онлайн-встречи с родителями, состоявшейся 11 ноября.

Чиновнику задали вопрос, не планируется ли отменить ОГЭ. Он ответил отрицательно, но подчеркнул, что в ближайшие годы формат, скорее всего, претерпит изменения.

Их необходимость вызвана утратой актуальности контрольно-измерительных материалов, объяснил Анзор Музаев, отметив, что в этом учебном году никаких нововведений, кроме уже оговоренных, не будет.

Участники онлайн-встречи также поинтересовались, обязательно ли сдавать ОГЭ по выбору по тем предметам, которые необходимы для профильного обучения в 10-м классе.

Глава Рособрнадзора ответил, что сейчас эта норма не закреплена, но регионы могут на своем уровне устанавливать правила приема в профильные классы.