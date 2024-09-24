На «Разговорах о важном» предлагают поднять тему вербовки

24.09.2024 | 21:32

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» предложило министру просвещения Сергею Кравцову включить тему вербовки подростков в программу «Разговоров о важном», сообщается на сайте организации.

«Мы живем в условиях, сравнимых с военным временем, и подобные уроки помогут формировать устойчивость перед информационными атаками», - подчеркнули в общественном движении.

С инициативой «Ветераны России» вышли из-за участившихся случаев вовлечения подростков через соцсети и мессенджеры в противоправные действия. Школьники не осознают последствия таких поступков.

Так, в Омской области 2 подростка подожгли вертолет Ми-8 на военном аэродроме. Им через Telegram пообещали за это 20 тысяч долларов. Теперь 16-летним поджигателям грозит до 20 лет лишения свободы. Денег они не получили.

В начале сентября в Ноябрьске двое подростков, 13 и 14 лет, тоже подожгли вертолет, получив заказ через соцсети. Им сулили 5 миллионов рублей.

«Эти случаи ярко иллюстрируют, как легко подростков можно втянуть в противоправные действия с помощью манипуляций через интернет. Движение «Ветераны России» предлагает осветить такие примеры на уроках, подкрепляя информацию фотографиями и видеоматериалами для наглядности», - отметил председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.