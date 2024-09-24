Сетевое издание|18+|Вторник|24 сен 2024|22:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Учеба

На «Разговорах о важном» предлагают поднять тему вербовки

Печать
Telegram

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» предложило министру просвещения Сергею Кравцову включить тему вербовки подростков в программу «Разговоров о важном», сообщается на сайте организации.

«Мы живем в условиях, сравнимых с военным временем, и подобные уроки помогут формировать устойчивость перед информационными атаками», - подчеркнули в общественном движении.

С инициативой «Ветераны России» вышли из-за участившихся случаев вовлечения подростков через соцсети и мессенджеры в противоправные действия. Школьники не осознают последствия таких поступков.

Так, в Омской области 2 подростка подожгли вертолет Ми-8 на военном аэродроме. Им через Telegram пообещали за это 20 тысяч долларов. Теперь 16-летним поджигателям грозит до 20 лет лишения свободы. Денег они не получили.

В начале сентября в Ноябрьске двое подростков, 13 и 14 лет, тоже подожгли вертолет, получив заказ через соцсети. Им сулили 5 миллионов рублей.

«Эти случаи ярко иллюстрируют, как легко подростков можно втянуть в противоправные действия с помощью манипуляций через интернет. Движение «Ветераны России» предлагает осветить такие примеры на уроках, подкрепляя информацию фотографиями и видеоматериалами для наглядности», - отметил председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте