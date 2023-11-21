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Учеба

Министр просвещения ответил на вопрос о масочном режиме в школах

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На данный момент нет планов вводить масочный режим в школах страны из-за подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом.

Об этом во вторник, 21 ноября, в интервью телеграм-каналу Shot рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, о введении дистанционного обучения речь также не идет.

«Там, где заболеваемость увеличивается, вводятся соответствующие меры, но массово вопрос не стоит», - подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью подобные решения могут быть приняты региональными органами управления образования.

В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале эпидемии коронавируса. По ее словам, волна заболеваемости, поднявшаяся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, доберется до регионов.

Попова добавила, что там готовы к росту случаев инфекции: выполнены все необходимые мероприятия, сделаны запасы лекарств, рассмотрен вопрос создания дополнительных коек.

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