Глава Роспотребнадзора объявила о начале эпидемии COVID-19

В России за прошедшую неделю зарегистрировали 35 000 случаев коронавируса, что в два раза больше, чем в прошлый месяц.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которые приводит «Парламентская газета», волна заболеваемости поднимается.
«Причем 30 процентов заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Это значит, что дальше волна пойдет по стране, и сегодняшняя ситуация расценивается как начало эпидемии», - заявила она.
Попова добавила, что регионы готовы к росту случаев инфекции: выполнены все необходимые мероприятия, сделаны запасы лекарств, рассмотрен вопрос создания дополнительных коек.
В образовательных учреждениях должна обязательно действовать система фильтров с осмотром и термометрией, в некоторых организациях введен масочный режим.
Кроме того, пациентов с признаками респираторной инфекции тестируют на коронавирус.
Глава Роспотребнадзора пояснила, что распространенный в России штамм COVID-19 чаще всего переносится легко.
«Поэтому мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне. Будут изменения - у нас все платформы готовы: будем делать вакцины и будем предлагать привиться», - отметила она.
Что касается ОРВИ и гриппа, то, по словам Анны Поповой, ситуация стабилизировалась, пока заметного подъема заболеваемости не наблюдается.
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