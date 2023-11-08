Глава Роспотребнадзора объявила о начале эпидемии COVID-19

08.11.2023 | 21:02

В России за прошедшую неделю зарегистрировали 35 000 случаев коронавируса, что в два раза больше, чем в прошлый месяц.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которые приводит «Парламентская газета», волна заболеваемости поднимается.

«Причем 30 процентов заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Это значит, что дальше волна пойдет по стране, и сегодняшняя ситуация расценивается как начало эпидемии», - заявила она.

Попова добавила, что регионы готовы к росту случаев инфекции: выполнены все необходимые мероприятия, сделаны запасы лекарств, рассмотрен вопрос создания дополнительных коек.

В образовательных учреждениях должна обязательно действовать система фильтров с осмотром и термометрией, в некоторых организациях введен масочный режим.

Кроме того, пациентов с признаками респираторной инфекции тестируют на коронавирус.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что распространенный в России штамм COVID-19 чаще всего переносится легко.

«Поэтому мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне. Будут изменения - у нас все платформы готовы: будем делать вакцины и будем предлагать привиться», - отметила она.

Что касается ОРВИ и гриппа, то, по словам Анны Поповой, ситуация стабилизировалась, пока заметного подъема заболеваемости не наблюдается.