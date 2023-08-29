В пензенских школах учебный год начнется с уроков ОБЖ

29.08.2023 | 19:44

В Пензенской области готовятся к празднованию Дня знаний и началу нового учебного года. Вопросы безопасности обсудили на заседании в региональном правительстве во вторник, 29 августа.

За парты сядут 137 тысяч учеников. Впервые звонок прозвучит для 13 497 маленьких жителей области.

Вице-губернатор Сергей Федотов поручил сразу же провести открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, темой которых должна стать в том числе пожарная безопасность, сообщили в пресс-службе правительства.

В Пензе, по заявлению начальника городского управления образования Аллы Марковой, все учебные заведения оснащены видеонаблюдением, стационарными или ручными металлоискателями. Транспорт на территорию допускается только на основании утвержденного списка.

«На сегодняшний день муниципальные учреждения образования, культуры и спорта готовы к новому учебному году. В День знаний правоохранительным органам окажут помощь в охране общественного порядка члены народной дружины», - отметили в пресс-службе мэрии.