Сетевое издание|18+|Среда|5 апр 2023|10:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Учеба

Для студентов вузов вводят обязательную новую дисциплину

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С 1 сентября этого года в российских вузах появится новая дисциплина, которая сформирует у студентов «нетерпимое отношение к проявлению экстремизма, терроризма и коррупционному поведению».

Такой приказ подготовлен Министерством науки и высшего образования РФ.

Количество часов, отведенных на новую дисциплину, самостоятельно определит руководство вуза. Внедрят ее в программы бакалавриата и специалитета, уточнили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.

Известно, что в октябре 2022 года в Минобрнауке предложили изменить формулировку установленной компетенции гражданской позиции студентов, получающих степень бакалавра. Был опубликован приказ, согласно которому описание предлагалось изменить со «способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению» на «способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности».

Ранее сообщалось, что новая дисциплина появится и в школах. В рамках курса ОБЖ ребята будут заниматься начальной военной подготовкой.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте