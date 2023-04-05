Для студентов вузов вводят обязательную новую дисциплину

05.04.2023 | 09:28

С 1 сентября этого года в российских вузах появится новая дисциплина, которая сформирует у студентов «нетерпимое отношение к проявлению экстремизма, терроризма и коррупционному поведению».

Такой приказ подготовлен Министерством науки и высшего образования РФ.

Количество часов, отведенных на новую дисциплину, самостоятельно определит руководство вуза. Внедрят ее в программы бакалавриата и специалитета, уточнили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.

Известно, что в октябре 2022 года в Минобрнауке предложили изменить формулировку установленной компетенции гражданской позиции студентов, получающих степень бакалавра. Был опубликован приказ, согласно которому описание предлагалось изменить со «способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению» на «способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности».

Ранее сообщалось, что новая дисциплина появится и в школах. В рамках курса ОБЖ ребята будут заниматься начальной военной подготовкой.