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Учеба

В Пензе старшеклассники сдали пробный ЕГЭ по русскому языку

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Пензенские одиннадцатиклассники сдали ЕГЭ по русскому языку - региональный тренировочный экзамен в 29 пунктах. В гимназию № 42 областного центра пришли 273 человека - воспитанники разных городских школ.

«Экзамен - достаточно стрессовая ситуация. Дети придут в ту школу, в которой в основном они будут сдавать, посмотрят саму процедуру, как проходит экзамен. И мы тоже в очередной раз вспомним, как все происходит, и проверим технику на работоспособность», - рассказала руководитель пункта проведения экзамена Надежда Тельнова.

Пробный экзамен проходил в тех же условиях, что и обычный ЕГЭ. С собой в кабинет нельзя было проносить мобильные телефоны, справочную литературу, работало видеонаблюдение. На выполнение всех заданий отводилось 3,5 часа. Ребята написали небольшое сочинение и прошли тестовую часть.

«С учителем готовимся. Каждый урок проходим задания, решаем и дома, индивидуально готовимся. Я думаю, сложнее написать сочинение, потому что произведений много и они не совсем легкие. Буду стараться», - отметил одиннадцатиклассник Евгений Яшин.

«Некоторые не читают, и получается так, что мы отвечаем неверно, хотя вроде все сделали правильно. Самое главное - это внимательность. И, конечно же, сочинение - за него можно получить самый большой балл», - сообщила школьница Кристина Михайлюк.

Через несколько дней старшеклассники узнают свои результаты. 10 марта тренировочные ЕГЭ организуют по информатике, биологии, английскому языку.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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