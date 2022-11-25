В пензенской школе устроили «Хохряковские чтения»

25.11.2022 | 20:37

Юные исследователи собрались в школе № 57 Пензы. Их объединил городской культурно-исторический форум. На нем более 150 ребят представляют и защищают свои проекты.

«Ученику данные чтения дают возможность раскрыться, узнать что-то новое, взаимодействовать с другими участниками. У нас проводится большая проектная работа, в которой они принимают непосредственное участие», - сообщила начальник отдела Управления образования г. Пензы Ирина Матвеева.

Воспитанники разных классов говорят о научных открытиях, этнографии, героях-земляках, юбилейных датах в искусстве, литературе.

«Я приготовила тему «80 лет сказке-притче Антуана де Сента-Экзюпери «Маленький принц». Меня подтолкнуло написать этот доклад то, что на летних каникулах учитель нам задал прочитать это произведение и мне оно очень понравилось. Особенно мне понравился Маленький принц, он считал, что в людях не должно быть жадности и зла, корысти и лести», - отметила участница форума Русалина Шипигина.

Форум посвящен памяти Владимира Харлампиевича Хохрякова - талантливого педагога, чье имя носит школа № 57 в областном центре.

«Его еще при жизни называли «учителем пензенских учителей». В наше время его можно было бы назвать методистом, наставником, куратором. Человек, который смог наладить систему образования (они работали с Ульяновым в гимназии), а также один из первых в России библиографов Лермонтова», - рассказал заместитель директора школы № 57 г. Пензы Денис Загороднев.

Чтения в образовательном заведении организовали в 20-й раз. Также в рамках форума прошел театрализованный квест, приуроченный к 350-летию со дня рождения российского императора Петра Великого. Ребята отвечали на вопросы, выполняли творческие задания, танцевали.

«Хохряковские чтения» многие считают своеобразной репетицией городской научно-практической конференции школьников.