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Учеба

Еще один шанс: стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ

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В понедельник, 5 сентября, в Пензенской области стартовал дополнительный период сдачи единых госэкзаменов по основным предметам.

Единственный пункт проведения ЕГЭ - школа № 66 г. Пензы имени В. А. Стукалова.

«Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в установленные сроки», - пояснили в пресс-службе регионального минобра.

5-го числа такие выпускники будут решать задания по математике базового уровня, 8-го - по русскому языку. На 20-е запланирован резервный день по обеим дисциплинам. Пересдать остальные предметы можно будет только через год.

Основной период ЕГЭ проходил с 26 мая по 21 июня. Наивысший результат (100 баллов) показали 32 человека: 8 - по истории, 7 - по обществознанию, 6 - по русскому языку, 5 - по химии, 3 - по литературе, 2 - по профильной математике, 1 - по английскому языку.

Достичь самого высокого показателя не удалось ребятам, выбравшим географию, физику, французский и немецкий языки, базовую математику, биологию.

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Гость||

отменяйте немедленно любые ЕГЭ вы из детей идиотов выращиваете

Гость||

где это видано в школу с калькулятором ходить

как же повезло тем кто учился при ссср


Имя: Гость
Комментарий:

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