В Пензе школьников познакомили с квантовой физикой

08.04.2022 | 18:53

Максимально просто объяснить детям научную теорию, которая лежит в основе квантовой физики - не так уж просто. Она описывает природу в масштабе частиц намного меньших по размеру, чем атомы. Этой теме посвятили урок цифры в школе № 66.

Акция всероссийская. Второй год подряд в ней принимает участие учитель информатики Максим Исайкин. Его задача - рассказать о технологиях будущего, о квантовом компьютере. Пока это за пределами простого человеческого понимания.

«В информации оперируют не биты, а кубиты, и здесь получается, что значения 0 и 1 могут с разной вероятностью приниматься одновременно», - объяснил Максим Исайкин.

«Урок «цифры» обычно построен более просто, чтобы детям была как можно понятнее информация. Построено все в игровой форме, но очень хорошо усваивается», - отметила ученица 7-го класса средней школы № 66 им. В. А. Стукалова Варвара Рылякина.

Школьники, пришедшие на необычное занятие, учатся в инженерном классе. Точные науки - как раз их специализация.

«Смысл в том, чтобы заинтересовать детей, показать, что очень сложные вещи можно довести даже в таком возрасте, что они могут заинтересоваться. Может быть, именно за ними - будущее развитие квантовой техники», - подчеркнул учитель физики средней школы № 66 им. В. А. Стукалова Денис Щипалкин.

А значит, они как раз могут стать теми, кто покорит микромир. Пока это удалось сделать только Человеку-муравью в кино. А стране нужны настоящие герои.