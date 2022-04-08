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Учеба

В Пензе школьников познакомили с квантовой физикой

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Максимально просто объяснить детям научную теорию, которая лежит в основе квантовой физики - не так уж просто. Она описывает природу в масштабе частиц намного меньших по размеру, чем атомы. Этой теме посвятили урок цифры в школе № 66.

Акция всероссийская. Второй год подряд в ней принимает участие учитель информатики Максим Исайкин. Его задача - рассказать о технологиях будущего, о квантовом компьютере. Пока это за пределами простого человеческого понимания.

«В информации оперируют не биты, а кубиты, и здесь получается, что значения 0 и 1 могут с разной вероятностью приниматься одновременно», - объяснил Максим Исайкин.

«Урок «цифры» обычно построен более просто, чтобы детям была как можно понятнее информация. Построено все в игровой форме, но очень хорошо усваивается», - отметила ученица 7-го класса средней школы № 66 им. В. А. Стукалова Варвара Рылякина.

Школьники, пришедшие на необычное занятие, учатся в инженерном классе. Точные науки - как раз их специализация.

«Смысл в том, чтобы заинтересовать детей, показать, что очень сложные вещи можно довести даже в таком возрасте, что они могут заинтересоваться. Может быть, именно за ними - будущее развитие квантовой техники», - подчеркнул учитель физики средней школы № 66 им. В. А. Стукалова Денис Щипалкин.

А значит, они как раз могут стать теми, кто покорит микромир. Пока это удалось сделать только Человеку-муравью в кино. А стране нужны настоящие герои.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

А в церковно приходской школе возможен такой урок?

Имя: Гость
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