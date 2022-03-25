Сетевое издание|18+|Суббота|26 мар 2022|20:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Учеба

В Пензе наградили победителей конкурса «Учитель года»

Печать

Открытый урок, классный час, мастер-класс и даже особая пресс-конференция с юными журналистами школьной газеты остались позади. Но волнение достигло пика, когда настало время объявлять имена призеров и победителей городского конкурса «Учитель года».

«Члены жюри высоко оценили наших конкурсантов, и надо сказать, что очень хорошо проработали, потому что буквально идентичные подходы к оцениванию дали высокий результат и у нас разбалловка в один балл», - сообщила начальник Управления образования г. Пенза Алла Маркова.

В городском конкурсе приняли участие девять человек, которые преподают разные дисциплины: иностранный язык, информатику, физкультуру.

«Замечательный детский коллектив выступал, и там прозвучали слова «до земли поклониться учителям». В начале своего выступления я хочу поклониться всему учительскому сообществу за ваш труд. Спасибо вам! На вас лежит огромная ответственность», - отметил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Все участники престижного образовательного конкурса отмечены денежными премиями в размере 5 тысяч рублей. 25 тысяч, награда за третье место, досталась учителю английского языка из школы № 19 Александре Изаковой. Вторым стал Сергей Адамский, преподаватель информатики из лицея № 2, его приз - 50 тысяч рублей. Сертификат на 100 тысяч достался его коллеге из средней школы № 78 с мощной группой поддержки - Светлане Буяновой.

«Я хочу сказать спасибо своей команде, которая меня поддерживала, помогала во всем, спасибо вам! Вместе, я думаю, мы добьемся успеха», - произнесла она.

Участников, которые заняли первые три места, теперь ждут на региональном этапе конкурса.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
 
Гость||

Поздравляем победителей! Учитель - очень тяжелый труд.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

глава города Пензы Владимир Мутовкин.
Он только грамоты вручает? Что он конкретно сделал хорошего для Пензы?

Гость||

Гость писал(a):

Что он конкретно сделал хорошего для Пензы?
Тот же вопрос к заместителям Мутовкина - Краснову и Шаляпину.

Гость||

Гость писал(a):

Он только грамоты вручает?
Он получает зарплату больше 100 тысяч рублей и имеет служебный автомобиль с личным водителем. Как и два его заместителя на штатной основе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Замечательный детский коллектив выступал, и там прозвучали слова «до земли поклониться учителям».
Сейчас таких учителей нет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В начале своего выступления я хочу поклониться всему учительскому сообществу за ваш труд. Спасибо вам! На вас лежит огромная ответственность», - отметил глава города Пензы Владимир Мутовкин.
Учителя стержни режима. Это правда.

Гость||

"...у нас РАЗБАЛЛОВКА в один балл», - сообщила начальник Управления образования г. Пенза Алла Маркова."

=====

Нескромный вопрос к г-же Марковой: что это за новое слово в русском языке появилось?

Конечно, вам, чиновникам от образования, виднее.Но нам, простым учителям русского языка, очень интересны эти изыски.

Гость||

Шняга

Гость||

Адамский - лучший!

Гость||

ДААА АЛЛА МАРКОВА совсем РАЗБАЛЛОВАЛАСЬ )))))

Интересно на сколько баллов?

Гость||

Гость писал(a):

Но нам, простым учителям русского языка, очень интересны эти изыски.
Это у неё распальцовка по фене...

Гость||

Гость писал(а):

penzainform.ru писал(a):

глава города Пензы Владимир

Мутовкин.

Он только грамоты вручает? Что он конкретно сделал

хорошего для Пензы?

Он ещё немалую зарплату, премии и льготы получает. А для Пензы ничего конкретного, хорошего не сделал, как и два его заместителя-бездельника - Краснов и Шаляпин.

Гость||

Учителя и руководители школ вместо исполнения своих непосредственных обязанностях в шоу участвуют.

Гость||

А сколько уроков пропало пока поздравлялись?

Гость||

Поздравляем учителей! Их труд очень тяжелый, и мало кем оценивается.

Фотография коллектива, открывавшего церемонию награждения есть, а подписать, что это за коллектив нельзя было?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте