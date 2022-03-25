В Пензе наградили победителей конкурса «Учитель года»

25.03.2022 | 19:46

Открытый урок, классный час, мастер-класс и даже особая пресс-конференция с юными журналистами школьной газеты остались позади. Но волнение достигло пика, когда настало время объявлять имена призеров и победителей городского конкурса «Учитель года».

«Члены жюри высоко оценили наших конкурсантов, и надо сказать, что очень хорошо проработали, потому что буквально идентичные подходы к оцениванию дали высокий результат и у нас разбалловка в один балл», - сообщила начальник Управления образования г. Пенза Алла Маркова.

В городском конкурсе приняли участие девять человек, которые преподают разные дисциплины: иностранный язык, информатику, физкультуру.

«Замечательный детский коллектив выступал, и там прозвучали слова «до земли поклониться учителям». В начале своего выступления я хочу поклониться всему учительскому сообществу за ваш труд. Спасибо вам! На вас лежит огромная ответственность», - отметил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Все участники престижного образовательного конкурса отмечены денежными премиями в размере 5 тысяч рублей. 25 тысяч, награда за третье место, досталась учителю английского языка из школы № 19 Александре Изаковой. Вторым стал Сергей Адамский, преподаватель информатики из лицея № 2, его приз - 50 тысяч рублей. Сертификат на 100 тысяч достался его коллеге из средней школы № 78 с мощной группой поддержки - Светлане Буяновой.

«Я хочу сказать спасибо своей команде, которая меня поддерживала, помогала во всем, спасибо вам! Вместе, я думаю, мы добьемся успеха», - произнесла она.

Участников, которые заняли первые три места, теперь ждут на региональном этапе конкурса.