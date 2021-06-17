Учеба

Экзамены в колледжах Пензы будут принимать независимые эксперты

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Теперь итоговые экзамены в колледжах будут сдавать с публичной демонстрацией своего мастерства независимым экспертам. Это новое требование в системе российского образования.

«Оценивают работу выпускников не те преподаватели и мастера, которые их обучали, а представители работодателя или сотрудники других образовательных организаций. Оценки заносятся в единую систему, и результаты труда может увидеть какой угодно работодатель из любой точки России», - пояснила директор Пензенского колледжа архитектуры и строительства Елена Спильная.

Кирпичная кладка считается одной из самых сложных компетенций. Тяжелая физическая работа сочетается порой с ювелирно кропотливой.

«Сложность в том, что задания неизвестны, заранее нельзя подготовиться. Предъявляются критерии, по которым эксперты WorldSkills оценивают выполнение задания. Ребята должны продемонстрировать навыки выполнения кирпичной кладки, работы на камнерезных станках, чтения чертежей», - рассказала сертифицированный эксперт союза WorldSkills по кирпичной кладке Любовь Балабина.

Различаются по уровню сложности и малярно-декоративные работы. Выпускники должны без измерительных приборов создать жесткую фреску в соответствии с предложенным чертежом.

«В поклейке обоев очень жесткие требования к соблюдению технологии, выдерживанию размеров. Один из самых сложных модулей - имитация выкрасов под природные материалы, то есть с помощью исключительно красок надо имитировать дерево или камень», - добавила Елена Спильная.

После таких экзаменов все специалисты идут нарасхват.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Куда они потом идут нарасхват?

Гость||

Колледжи стоит понимать ПТУ - рогачёвки в простонародье ? Иными словами трудовые резервы для работы за еду? Гастарбайтеры черновые ?

Имя: Гость
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