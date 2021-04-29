Для пензенцев провели масштабное родительское собрание

29.04.2021 | 19:53

Казалось, что на родительском собрании присутствовали только десятки мам и пап - столько сидело в зале гимназии № 1. На самом деле участников - несколько десятков тысяч. За происходящим они наблюдали с помощью интернет-трансляции. Тема собрания - «Семья и школа. Модели эффективного сотрудничества».

«Когда подросток уже совсем взрослый, есть целый ряд у нас к нему претензий, неоправданных ожиданий», - отметил представитель координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

Он рассказал о новациях и инициативах в сфере обучения и воспитания. Главная мысль: стать родителями непросто, этому нужно учиться - на чужом опыте и не только.

«Зайти на сайт Национальной родительской ассоциации и там найти те пособия, те рекомендации, те наработки, которые мы уже в течение восьми лет собираем по всей стране и публикуем», - пояснил Алексей Гусев.

Среди других докладчиков - не только известные в области люди, но и заведующие детскими садами и директора школ. Роль модератора встречи взял на себя временно исполняющий обязанности министра образования региона. Для Александра Воронкова в сотрудничестве семьи и школы главное - доверие родителей учителям. В этом году чиновники провели анкетирование на данную тему.

«Более 65% доверяют полностью системе образования, но остаются 35%, которые сомневаются. Очень важно работать с этими родителями на доверительных началах по совместному воспитанию ребенка», - рассказал Александр Воронков.

Подобные масштабные родительские собрания в области традиционно проходят в конце учебного года.