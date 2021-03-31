Учеба

К классным руководителям школ региона проявят больше внимания

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Классным руководителям в школах нужно уделять больше внимания, проводить среди них конкурсы профессионального мастерства, фото лучших вывешивать и рассказывать о них в средствах массовой информации. Об этом говорили на коллегии в министерстве образования. Ее участники считают, что для успешной работы педагогов, занимающихся воспитанием, необходимо следующее.

«Создание системы наставничества, организация методического объединения классных руководителей, создание современных условий с учетом дополнительных задач по классному руководству, предоставление возможности участия в конкурсах, повышения квалификации, создание механизмов разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса», - уточнила начальник управления Министерства образования Пензенской области Елена Волошина.

С материальным поощрением классных руководителей в Сурском крае дела обстоят так: помимо федеральной выплаты в 5 000 рублей, которую педагоги получают с 1 сентября 2020-го, сохранены и региональные.

«Таким образом, сегодня выплата за классное руководство составляет от 6 500 до 12 000 рублей. У нас есть классные руководители, которые выполняют обязанности классного руководителя в двух классах - это допускается», - рассказал врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Он отметил, что за аналогичную работу выплаты получают и педагоги-воспитатели, курирующие студентов 1-2-Х курсов в колледжах. Всего в регионе - 6 500 классных руководителей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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