Пензенских школьников приглашают на «Большую перемену»

26.03.2021 | 14:34

Пензенская молодежь приглашается к участию во всероссийском конкурсе «Большая перемена», входящего в проект президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Новый сезон стартует в пятницу, 26 марта. Его открытие пройдет в формате трехдневного онлайн-марафона и завершится 28 марта. Регистрация конкурсантов открыта на платформе bolshayaperemena.online до 1 июня.

В новом сезоне конкурса смогут принять участие не только старшеклассники, но и ученики 5-7-х классов. Также в «Большой перемене» впервые смогут участвовать и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Победителей ждут награды. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3-4-х курсов получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8-9-х классов и 150 студентов 1-2-х курсов - по 200 тысяч. 300 учеников среднего звена ждет суперприз - поездка на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно.

Педагоги, подготовившие победителей финала «Большой перемены» среди учеников 5-7-х классов, получат по 100 тысяч рублей. Наставникам победителей-старшеклассников и студентов СПО вручат по 150 тысяч рублей.

30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования и 20 учреждений СПО, подготовившие победителей, получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей и техническое оснащение.

«Большая перемена» предусматривает программу для родителей юных конкурсантов и отдельный трек для иностранных подростков, желающих получить высшее образование в России.

В новом сезоне увеличится количество направлений в «Большой перемене». К девяти уже имевшимся направлениям добавятся еще три: «Открывай новое!», «Предпринимай!» и «Служи Отечеству!».

Первые этапы конкурса пройдут дистанционно. Очные полуфиналы конкурса для учеников старших классов пройдут в регионах, а финал конкурса состоится ноябре в «Артеке».

В 2020 году в «Большой перемене» приняли участие более 1 миллиона российских старшеклассников. Победителями стали 600 конкурсантов. В их число вошли 11 пензенских школьников. 3 из них (два воспитанника Губернского лицея и ученица пензенской лингвистической гимназии № 6) получили по 1 миллиону рублей, 8 человек - по 200 тысяч.

Педагоги-наставники победителей получили по 150 тысяч рублей. Кроме того, Губернский лицей вошел в топ-20 школ России по результатам подготовки учеников к конкурсу и получил грант в размере 2 миллионов рублей.